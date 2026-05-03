Vecinos de un edificio de Madrid dan la batalla legal contra un club de pádel: "Vivo con un golpe constante en mi vida"

Equipo de Investigación analizaba en 2024 el furor por este deporte y descubría que los clubes y pistas se han multiplicado. "Estamos encima de la pista y son pelotazos constantes, gritos, el tumulto...", se quejaba Juan Miguel Sáinz, presidente de una comunidad que había denunciado a un club.

El pádel se ha convertido en un deporte rey en España. En los últimos años, pistas y clubes se han multiplicado para acoger la demanda de miles de usuarios, pero a veces esto conlleva batallas legales. En pleno distrito financiero de Madrid, flanqueada por varios edificios, una pista de pádelha sido denunciada por los vecinos.

Equipo de Investigación analizaba en 2024 el fenómeno del pádel, también el negocio que rodea al deporte, y hablaba con uno de los vecinos de este edificio. El afectado, concretamente, tenía un despacho de abogados en el primer piso y relataba cómo era trabajar con el constante sonido de los golpes a las pelotas, que incluso se llegaban a colar en la oficina. "Las hemos repartido, sobre todo para los amigos y los perritos de los amigos", comenta.

Por su parte, el presidente de la comunidad, Juan Miguel Sáinz, relataba que su mujer trabajaba en su casa, pero que el ruido le había llevado a tener que alquilar un espacio. "Son pelotazos constantes, gritos constantes, el tumulto", afirmaba este vecino, que aseguraba que el ruido era constante de 8 a 23:00 horas. "Vivo siempre con un golpe constante en mi vida", aseveraba.

Juan Miguel defendía que esa situación había "generado en la gente una situación de mucha ansiedad, intensidad", por lo que habían decidido poner una denuncia. De hecho, contrataron a un detective privado que grababa día y noche las pistas y también a un ingeniero que, con sus mediciones, podía probar en un juicio el nivel de ruido persistente.

Los reporteros del programa intentaron entonces hablar con los propietarios del club de pádel y la única respuesta llegó desde el despacho de abogados que les defendía. "El Ayuntamiento de Madrid realizaró mediciones de los niveles sonoros ambientales, constatándose el cumplimiento de los objetivos de calidad acústica", sentenciaban.

*El contenido al que hace referencia esta noticia corresponde a un programa de Equipo de Investigación de 2024.

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