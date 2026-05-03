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"El valor de un lego es como comprar un lingote de oro: así es la valiosa colección de Lego de un coleccionista

"Toda esta habitación son billetes colgando", contaba en 2022 un coleccionista del mítico juguete de construcción que mostraba su almacén protegido con fuertes medidas de seguridad.

Equipo de Investigación descubre en este vídeo la exclusiva colección de Legos de un hostelero. 2.000 kilos de piezas y un valor que él mismo cifra entre los 40.000 y los 45.000 euros.

Los Lego son juguetes que no pasan de moda, es más, han llegado a convertirse en piezas de coleccionista. En 2022, un hombre que atesoraba cientos de ellos abría las puertas de su almacén a Equipo de Investigación.

En el lugar, protegido con fuertes medidas de seguridad para evitar robos, este hombre atesoraba, según sus propios cálculos, entre 40.000 y 45.000 euros en piezas de Lego, aunque estimaba haber invertido entre 15.000 y 20.000.

Entre cientos de cajas y piezas cuidadosamente conservadas, contaba con una que destaca por encima del resto. Permanecía precintada y para su dueño era algo más que un juguete. "Es mi plan de jubilación para el día de mañana", confesaba

El coleccionista comparaba el valor de estos sets con activos financieros tradicionales. "El Lego es como comprar un lingote de oro. Esto es dinero: toda esta habitación son billetes colgando", aseguraba.

*El contenido al que hace referencia esta noticia corresponde a un programa de Equipo de Investigación de 2022.

*Puedes ver el contenido completo en atresplayer.com

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