"Tenía ronchas por todo el cuerpo": la confesión de una persona que vio a Antonio Ruiz antes de su desaparición

"Él decía que se encontraba mal, tenía ronchas rojas por todo el cuerpo, por los brazos, por la cara y por todos lados, y fue a levantarse y no podía, por lo que lo acostaron y, desde entonces, no lo he vuelto a ver más", relató una de las personas que estuvo presente en la celebración de un cumpleaños en la casa de Antonio Ruiz antes de su desaparición.

Equipo de Investigación entrevistó a esta persona en este fragmento, quien explicó por qué no quería revelar su identidad: "He tenido problemas con ellos, y me he tenido que ir del pueblo por ellos, por lo que no quiero que me vinculen (con la familia)".

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación que la Sexta ha vuelto a emitir este domingo.