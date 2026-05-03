"Ahora bajáis las cámaras": el recelo de un coleccionista de Lego ante el temor de que le puedan "robar" sus piezas

Equipo de Investigación ha estado con uno de los mayores coleccionistas de Lego que hay en España. "Es mi plan de jubilación para el mañana. Esto es dinero, su valor puede estar entre los 40.000 o 50.000 euros", ha indicado.

El coleccionismo se ha convertido en una obsesión para no pocas personas en España. El tener piezas de un incalculable valor en el pasado o, por contra, en lograr otras que podrían alcanzar precios desorbitados en el futuro. Entre las piezas más valiosas, los Lego, con un afán coleccionista sin igual a lo largo y ancho del país.

Equipo de Investigación ha estado con uno de estos coleccionistas, que guarda su colección con gran recelo ante el temor, como dice, de que se la puedan "robar". "No lo doy a conocer mucho porque vale demasiado", afirma.

Tal es todo que incluso pide "bajar las cámaras" al equipo de grabación. "En kilos, puedo tener unos 2.000 o 2.500", cuenta.

"Si te das cuenta en cada caja pone una temática. Bomberos, vehículos, castillos... y ya hay otra que son piezas. Esta de aquí es exclusiva. Me costó 120 euros. De momento no vale más, pero no dejará de subir", cuenta.

¿Y qué es lo que le da a una pieza su valor? La respuesta del coleccionista es clara, apuntando a "la antigüedad". Y es que hasta la caja cuesta dinero: "Están precintadas. Con papel de burbuja. Y he cambiado el alumbrado por LED para que no dañe las piezas".

"Es mi plan de jubilación para el mañana. Esto es dinero, aquí hay billetes colgando. Su valor puede estar entre los 40.000 o 45.000 euros", ha expuesto.

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de la hemeroteca de Equipo de Investigación.

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