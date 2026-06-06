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La pesadilla de Patricia y Adrián tras contratar un tatuador por redes: "Si digo que lo ha hecho mi hija cuando tenía cinco años, cuela mejor"

Lo que debía ser un tatuaje especial acabó convirtiéndose en una gran decepción para Patricia y Adrián. La pareja contrató a un tatuador a través de redes sociales y terminó con un resultado que les dejó indignados y, en el caso de ella, entre lágrimas.

Un mujer afectada por un tatuador a domicilio: "No me he vuelto a poner manga corta"

La búsqueda de un tatuaje terminó convirtiéndose en una pesadilla para Patricia y Adrián. Captados a través de anuncios en redes sociales que ofrecían tatuar fuera de los estudios autorizados, ambos confiaron en un supuesto profesional que los citó en una vivienda particular. El resultado, sin embargo, fue muy distinto al esperado, como mostró Equipo de Investigación en un programa estrenado en 2022.

La pareja relató al programa su decepción al descubrir cómo habían quedado sus tatuajes. "No hay por dónde cogerlo. Si digo que lo ha hecho mi hija cuando tenía cinco años, cuela mejor", lamentó Adrián. Patricia reconoció el impacto emocional que le provocó la experiencia: "Nos sentimos fatal. Pasé todo el fin de semana sin parar de llorar".

Aunque en España la legislación solo permite realizar tatuajes en establecimientos habilitados para ello, en las redes sociales siguen proliferando ofertas de tatuadores que trabajan a domicilio o en espacios sin autorización sanitaria.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2022.

*Puedes ver el contenido completo en atresplayer.com

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