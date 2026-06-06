El 'hater' de Eurovisión que amenazó a Miryam Benedited: "Ver que los demás hacen su vida y son felices me genera una impotencia increíble"

La polémica del Benidorm Fest por la elección de Chanel en Eurovisión derivó en amenazas contra Miryam Benedited. Uno de los autores de esos mensajes habló ante las cámaras de Equipo de Investigación tras ser localizado por los reporteros.

La elección de Chanel como representante de España en Eurovisión tras el Benidorm Fest desató una fuerte polémica en redes sociales, con críticas que en algunos casos derivaron en amenazas de muerte contra la coreógrafa y miembro del jurado Miryam Benedited. Equipo de Investigación abordó lo ocurrido en un programa emitido en abril de 2022.

Entre los autores de estos mensajes, uno de los denominados 'haters' cometió un error al intentar ocultar su identidad, lo que permitió a los reporteros localizar su domicilio. Tras la intervención de su padre, que le instó a pedir disculpas, el joven accedió a hablar ante las cámaras.

"Me considero eurofan, siempre sigo Eurovisión. Había dos propuestas que me gustaban muchísimo, que quedaron detrás de la ganadora, y me fastidió mucho. Pensé por qué tenía que valer más la opinión de una o dos personas del jurado que la de miles de votantes. Estuve cabreado varios días y le envié ese mensaje sin pensar", explicó sobre sus palabras dirigidas a Benedited.

El joven aseguró además que, al ver que otros usuarios también la insultaban, no fue consciente del alcance de sus mensajes. "Como había tantas personas llamándola de todo, no pensé que mis palabras tuvieran esa repercusión", afirmó.

Sobre el origen de su comportamiento, reconoció atravesar una situación personal complicada: "Nunca he tenido estabilidad. Ver que los demás hacen su vida y son felices me genera una impotencia increíble". Añadió que sufre episodios de ira que, junto a la frustración y la depresión, le llevan a actuar de forma impulsiva.

También admitió haber enviado otros mensajes ofensivos en redes sociales: "Cuando algo me molesta muchísimo, como estoy cabreado con el mundo, he llegado a insultar como se ve hoy en día en internet".

Preguntado por la posibilidad de enfrentarse a una pena de hasta cinco años de prisión por un presunto delito de odio, especialmente por amenazas dirigidas a los hijos de Benedited, el joven respondió que "nadie quiere ir a prisión", que "todo fue de boquilla" y que ha aprendido la lección.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de abril de 2022.

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