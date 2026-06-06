El tatuaje más insólito que ha borrado un médico: una noche de fiesta, un cementerio y un aprendiz de tatuador

Una noche de fiesta terminó dando lugar a uno de los tatuajes más insólitos que ha tenido que eliminar un especialista. El protagonista acabó tatuándose en un cementerio y, tiempo después, recurrió al láser para borrar una decisión de la que se arrepintió.

Una noche de fiesta, unas copas y un aprendiz de tatuador en un cementerio. Esa combinación dio lugar a uno de los casos más insólitos que ha pasado por la consulta de Rodolfo López Andrino, director médico de un centro especializado en la eliminación de tatuajes. Su historia formó parte del reportaje sobre el mundo del tatuaje que emitió Equipo de Investigación en 2022.

El especialista recordó ante las cámaras cuál ha sido el borrado más sorprendente que ha realizado. Según relató, el paciente había salido con unos amigos y acabó tatuándose de forma improvisada en un cementerio. Uno de los integrantes del grupo, que estaba aprendiendo el oficio, fue el encargado de realizar un dibujo que terminó convirtiéndose en un arrepentimiento permanente.

Más allá de las anécdotas, López Andrino explicó que la mayoría de quienes acuden a eliminarse un tatuaje lo hacen por motivos sentimentales. Nombres de exparejas, declaraciones de amor o diseños vinculados a relaciones que terminaron son algunos de los casos más habituales. También son frecuentes, según indicó, las personas que se arrepienten casi de inmediato: "Hay pacientes que dos o tres días después de tatuarse ya quieren quitárselo". Una decisión impulsiva que, en muchos casos, acaba teniendo difícil marcha atrás.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2022.

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