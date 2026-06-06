De 135 kilos a perder 27 con Saxenda, el otro Ozempic: "He gastado 3.000 euros, pero ha merecido la pena"

Raquel Robledo llegó a pesar 135 kilos y asegura que un tratamiento con Saxenda cambió su vida. La mujer, que perdió 27 kilos, relata su experiencia con este fármaco para la obesidad y el coste económico que asumió durante un año, según relata el programa.

Montar en bicicleta era una meta impensable para Raquel Robledo apenas un año antes. Su obesidad le impedía realizar actividades cotidianas que hoy forman parte de su rutina. En 2024, sin embargo, mostraba orgullosa ante las cámaras de Equipo de Investigación cómo había conseguido recuperar parte de esa movilidad gracias a una transformación física que cambió por completo su vida.

Detrás de ese cambio estaba Saxenda, un medicamento inyectable para el tratamiento de la obesidad que se comercializa desde 2016. Raquel relató que los problemas de peso la habían acompañado prácticamente desde la infancia. "Desde los siete u ocho años ya tenía kilos de más", explicaba. Con el paso del tiempo, una afección en la espalda limitó su capacidad para hacer ejercicio y agravó la situación. "Me hacía mucho daño. Si comía, no lo quemaba, así que seguía engordando", recordaba. Llegó a alcanzar los 135 kilos.

Según contó, el tratamiento le ayudó a controlar la ansiedad relacionada con la comida. "Te quita esas ganas constantes de comer, de cenar o de picar entre horas. Te las elimina por completo", aseguraba. Fue su médica de cabecera quien le recetó el fármaco, con el que logró perder 27 kilos, una evolución que compartió con sus seguidores a través de las redes sociales.

Durante el reportaje, mostró algunas de las prendas que había dejado de utilizar tras adelgazar. "Aquí se ve el cambio que ha pegado mi cuerpo", comentaba mientras enseñaba ropa que ya le quedaba demasiado grande.

Aunque en 2024 reconocía haber alcanzado un punto en el que el medicamento ya no le ayudaba a seguir perdiendo peso, hacía un balance muy positivo de la experiencia. "Me he gastado 3.000 euros en un año, pero ha merecido la pena", concluía.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2024 de laSexta.

*Puedes ver el programa al completo en atresplayer.com

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