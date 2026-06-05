"Muchas preguntas... tú policía, ¿no?": la reacción de un vendedor de segunda mano al preguntarle por móviles bloqueados

Equipo de Investigación visita dos tiendas de segunda mano para ofrecer teléfonos móviles sin un dueño claro y habla con dos vendedores que se muestran receptivos. Uno de ellos reconoce comprar móviles bloqueados y revenderlos.

Uno de los lugares donde está el negocio de los móviles robados es en las tiendas de segunda mano. Equipo de Investigación comprueba que en la calle la reventa es inmediata.

En la puerta del establecimiento se encuentra un hombre que pregunta a la reportera si tiene algo para vender. Ella le ofrece dos móviles, indicando que no son suyos, por 50 euros.

Al preguntar al vendedor si compra móviles bloqueados y a dónde los lleva para revenderlos, este reacciona: "Muchas preguntas... tú policía, ¿no?".

Al explicarle que es periodista de 'Equipo de Investigación' y que está haciendo un reportaje sobre móviles robados, el hombre recibe una llamada y se marcha.

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*Puedes ver el programa completo de Equipo de Investigación 'La ruta de los móviles robados' en atresplayer.