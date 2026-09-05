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Los vecinos de El Palmar ponen sobre la mesa el problema de los chiringuitos: "Solo hay cuatro bares con licencia"

Equipo de Investigación ponía en el foco en 2025 las prácticas irregulares que se repiten en distintos puntos de la costa española. En El Palmar, el programa contacta con un vecino que lleva 62 años en la zona y conoce el terreno como nadie: "Aquí el Ayuntamiento no pinta nada".

Los vecinos de El Palmar ponen sobre la mesa el problema de los chiringuitos: "Solo hay cuatro bares con licencia"

Las costas de Cádiz se han convertido en un reducto de actividades ilegales en pro del turismo de masas. Chiringuitos y caravanas proliferan en las playas más famosas, como la de El Palmar, donde Equipo de Investigación recalaba en 2025 para dar cuenta de las prácticas irregulares que se repiten en distintos puntos de la costa española.

Construcciones sobre suelo protegido, locales que abren sin licencia, trabajadores explotados o bebidas servidas sin control sanitario forman parte de un retrato que los vecinos ya denuncian.

En El Palmar, el programa contacta con un vecino que lleva 62 años en la zona y conoce el terreno como nadie. Su testimonio revela la magnitud del problema: "Solo hay cuatro bares con licencia. Nadie más la tiene".

El mismo vecino señala otras irregularidades. Explica, por ejemplo, que en los aseos de un aparcamiento aparece un cartel con el nombre de Nikkei, uno de los chiringuitos más conocidos de la playa. Sin embargo, asegura que los baños no pertenecen al local: "Eso lo han puesto ellos. Aquí son unos baños y un almacén de bebidas".

Según detalla, la instalación cuenta con autorización tanto de Costas como de los propietarios del aparcamiento, a quienes el Estado concedió una explotación de 80 años: "Han autorizado tanto eso como el parking".

Respecto al papel del Ayuntamiento, es contundente: "Aquí no pinta nada". Y añade una frase que resume la situación: "Aquí estamos todos, legales e ilegales, a ver si me entiende. Todos pagamos, pero estamos de ilegal".

El contenido al que hace referencia esta noticia corresponde a un programa de Equipo de Investigación de 2025.

*Puedes ver el programa completo en atresplayer.

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