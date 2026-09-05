Ahora

Hemeroteca Equipo de Investigación

La dueña de un albergue del Camino de Santiago reconoce que pinta flechas para guiar a los peregrinos a su negocio: "Por el otro lado no hay fuentes"

La mujer contaba en 2024 a Equipo de Investigación que había decidido desviar a los caminantes "para evitar peligros y porque al haber abierto un albergue" quería ofrecerles la opción de quedarse allí.

La dueña de un albergue del Camino de Santiago reconoce que pinta flechas para guiar a los peregrinos a su negocio: "Por el otro lado no hay fuentes"

Hace años que el Camino de Santiago es epicentro de turismo y peregrinaje, sobre todo en épocas de verano. En 2024, Equipo de Investigación analizaba cómo funciona la conocida ruta y hablaba con algunos de los trabajadores y vecinos del Camino Francés.

Así, el programa descubría que algunos habían decidido trazar sus propias flechas, que no coinciden ni en tamaño ni en forma con las señales oficiales, desviando a los caminantes hacia Valtuille de Arriba y alargando el recorrido en cerca de tres kilómetros.

Equipo de investigación se desplazaba al pueblo, donde una vecina defendía esas marcas: "El fin de esas flechas pintadas es proteger a los peregrinos, porque por el otro lado no hay fuentes", explicó.

Al preguntar a la dueña de un albergue local si sabía quién había pintado esas señales que desvían el camino, la mujer reconoció ser la autora. Ante esta confesión, una vecina le pidió: "¿Puedes borrar eso?", advirtiendo que la dueña podría enfrentarse a multas de hasta 1.000 euros por alterar las señales oficiales.

"Las pinté primero para evitar peligros y, segundo, porque al haber abierto un albergue queríamos ofrecer a los peregrinos la opción de quedarse aquí", se defendió la mujer, asegurando que no actúa "por intereses económicos".

*El contenido al que hace referencia esta noticia corresponde a un programa de Equipo de Investigación de 2024.

*Puedes ver el programa completo en atresplayer.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.

Las 6 de laSexta

  1. Moncloa se ve acorralada por la crisis en Ceuta: de los críticos como Page a la incomodidad de Robles pasando por las repetidas reivindicaciones de Marruecos
  2. La apuesta por Cupra, la electrificación y el desplome de las ventas: los motivos que podrían llevar a SEAT al cierre
  3. Begoña Gómez pide su absolución y niega que se adueñara del software o que la Complutense sufriera algún perjuicio
  4. Meloni logra el gobierno más longevo de Italia en una legislatura llena de fracasos: de los centros para migrantes de Albania a la reforma judicial
  5. 150 perros muertos, basura, excrementos... las deplorables condiciones que había en el interior de la 'casa de los horrores' de Santa Bàrbara
  6. Tres kilómetros de playa para un solo socorrista en Málaga: presión y condiciones precarias para quienes tienen miles de vidas a su cargo