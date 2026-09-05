Camareros viviendo en caravanas para trabajar en chiringuitos de verano: "El baño es para todos. Hay una casetilla. Un lavabo, lo justo"

En un descampado, con baño para todos y compartiendo entre 10 una caravana. Así es como vive una de las trabajadoras de un chiringuito en El Palmar durante una temporada de verano en donde en la zona pueden congregarse entre 30.000 y 40.000 personas.

Los chiringuitos de verano se han convertido en el mayor reclamo para el turismo en las playas más afamadas de España. En la costa de Cádiz la proliferación de estos locales de hostelería ha llevado a una situación en la que muchas de estas edificaciones se encuentran de manera ilegal, también los trabajadores que acuden a hacer la temporada.

Lo que parecía el paraíso tiene una cara oculta, la que no se ve. Es lo que pasa en el descampado anexo a uno de los chiringuitos de El Palmar. Esos que están siempre llenos en verano y que han conquistado una zona que hace medio siglo tan solo era campo. En la zona se pueden llegar a congregar hasta entre 30.000 y 40.000 personas cada verano.

Allí, decenas de caravanas se agolpan sin servicios mínimos para acoger a unos extenuados trabajadores que llegan a hacer jornadas de hasta 36 horas seguidas.

"Vivimos aquí en la temporada de verano. Hay caravanas con camas de matrimonio, individuales... depende. La compartimos entre desconocidos, con compañeros. El año pasado a lo mejor éramos 10", cuenta. Y sin agua: "Es que... no tenemos. El baño es para todos. Hay una casetilla. Un lavabo, lo justo".

La luz, como pueden: "Hay un generador ahí. Va con un motor de gasolina".

*El contenido al que hace referencia esta noticia corresponde a un programa de Equipo de Investigación de 2025.

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