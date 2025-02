Un pensionista confiesa que vende ilegalmente el Ritrovil que adquiere con receta: "Prefiero tener cosas en la nevera"

"He sido toxicómano. He tomado metadona y gracias a Dios o gracias a mi valor ya no tomo metadona ni tomo drogas ni nada de nada, pero tengo mucha ansiedad", explica este pensionista a Equipo de Investigación.

Equipo de Investigación investiga el mercado negro de ansiolíticos en España. Cada vez es más habitual la venta ilegal de estos fármacos, y aunque parezca que se produce en grandes cantidades, también hay pequeños vendedores que sacan beneficio de estas pastillas.

Los reporteros contactan con un hombre del barrio madrileño de Vallecas que vende este medicamento para sacar un dinero extra. "No me cuesta nada porque soy pensionista. No tengo ingresos", explica.

"He sido toxicómano. He tomado metadona y gracias a Dios o gracias a mi valor ya no tomo metadona ni tomo drogas ni nada de nada, pero tengo mucha ansiedad". Además, especifica que su 'modus operandi' consiste en llamar a una decena de contactos a los que llama y acuden inmediatamente a comprarlo.

