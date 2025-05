Los peligros del pan rápido: un médico especialista advierte sobre sus efectos en la salud

Equipo de Investigación entrevista a Félix López Elorza, médico especialista en intolerancias alimentarias y autor de varios estudios sobre el consumo de pan precocido, quien desvela "la gran mentira del pan" y los riesgos que esconden las masas precocidas.

Frente a una barra de pan rápido cuyos ingredientes incluyen harina de trigo, harina de centeno, agua, levadura, sal, antiaglomerantes, lecitina de soja y antioxidantes, López Elorza no duda: "Si tenemos en cuenta que aquí hay 14 páginas de ingredientes, de entrada me parece mal. Usted, en lugar de una barra de pan, me ha traído una bomba de la II Guerra Mundial", sentencia.

El especialista explica que "todos esos aditivos sirven para acelerar la fermentación y fabricar un corre, corre que te pillo", en lugar de respetar los tiempos naturales de fermentación que garantizan la calidad y digestibilidad del pan.

Sobre los efectos en la salud, López Elorza advierte que el consumo habitual de este tipo de pan puede provocar "una histaminosis alimentaria no alérgica, un conjunto de síntomas que aparecen porque no se digiere correctamente y el sistema inmune avisa de que algo no funciona".

Entre esos síntomas, el médico enumera: "Cefaleas, síndrome de fatiga crónica, distensión abdominal, estreñimiento, diarrea, infertilidad, abortos de repetición, babeo, sequedad de boca y alopecia".

El dato preocupa: en los últimos años, los casos de personas afectadas por el consumo de trigo han aumentado un 20%.

