En Pinos Puente (Granada) la tasa de paro roza el 80%, sin embargo, hay muchos coches de lujo. "Hay por todos lados. ¿Pero de quién son? No tengo ni idea", cuenta un vecino, mientras que una pareja del pueblo admite directamente que cultiva marihuana a Equipo de Investigación en un programa de 2020 que laSexta ha vuelto a emitir este sábado.

En este pueblo, la Guardia Civil ha desmantelado edificios enteros con plantaciones de marihuana. "Aquí fumamos todos porros. Fumo hasta yo", dice la mujer al ser preguntada por el programa que huele a marihuana. Pero su pareja lo acaba revelando: "Yo cultivo marihuana". Y ella añade: "Aquí cultivamos marihuana casi todos". "Si no tenemos para comer, le guste a los payos o no... Yo no quiero lujos", explica. La mujer, además, revela que el pueblo se conoce como "Villamaría": "Porque hay mucha marihuana".

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de 2020 que laSexta vuelve a emitir este sábado.