El 'papa' fugado del Palmar de Troya rompe su silencio: "Fue un sacerdocio fraudulento"

Equipo de Investigación recuerda la entrevista que realizó a Ginés Jesús Hernández, antiguo 'papa' perteneciente a la orden del Palmar de Troya. En este vídeo, Ginés desvela todos los secretos de una de las mayores 'sectas' de la historia.

Durante cinco años, promulgó la religión creada por Clemente Domínguez, pero que acabó de los años terminó fugándose por amor y al volante de un BMW de 70.000 euros. Asegura que con Clemente "no era posible" manifestar alguna duda sobre la religión porque significaba "expulsión".

Asimismo, relata que durante mucho tiempo sí que hubo relaciones sexuales dentro de los religiosos de la Iglesia Palmariania. "Hubo y muchísimas. El principal corruptor que ha habido ahí y ha permitido y ha corrompido a muchos fue Clemente. Un fraile que traté de ayudar me dijo que Clemente se le había echado encima en su habitación", recuerda.

El motivo de su abandono no solo fue por amor, sino también porque perdió la fe. "Si yo dije un sí, en el año 84, a un sacerdocio y era un sacerdocio engañoso de unas personas que creo que estaban fomentando un movimiento religioso que no era de fiar, que era fraudulento… mi sacerdocio no tiene motivo", comenta.

