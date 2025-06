El paisaje de la Cañada Real que incomoda a los vecinos de El Cañaveral: "Madre mía, nos ha tocado al lado"

Una vecina de El Cañaveral, una de las cinco grandes urbanizaciones proyectadas junto a la Cañada Real, observa desde su terraza la cercanía con el asentamiento y admite: "Cuando compramos no nos dijeron nada. No sabíamos bien dónde estaba este bloque".

A solo cien metros del segundo tramo de la Cañada Real, el paisaje cambia radicalmente. Una valla rota permitió a las cámaras de Equipo de Investigación adentrarse en 2021 en El Cañaveral, una nueva promoción urbanística entonces en obras y hoy plenamente operativa en Madrid. Más de cinco millones de metros cuadrados destinados a levantar 14.000 viviendas.

"Ahí justo está la Cañada", señalaba el reportero mientras recorría las calles semivacías de El Cañaveral. Al llamar a una de las pocas casas ya habitadas, una vecina abrió las puertas de su ático de cuatro dormitorios. Lo había comprado por 250.000 euros, pero hoy —contaba— "cuesta mucho más". Los chalets cercanos se venden ya por medio millón.

Desde su terraza se divisa sin obstáculos la Cañada Real. "Estamos muy cerca. Cuando compramos no nos dijeron nada. No sabíamos bien en qué punto del plano estaba este bloque. Luego ya vimos que era aquí y piensas: 'Madre mía, nos ha tocado al lado'. Pero no nos podemos quejar", admitía resignada.

El Cañaveral es solo uno de los cinco grandes desarrollos urbanísticos proyectados alrededor de la Cañada. "Los Ahijones, 19.000 viviendas; Los Berrocales, 22.000; Los Cerros, 14.000, y Valdecarros, el mayor de todos, con 50.000", informaba el redactor. Este último, Valdecarros, se ubicará junto al Sector 6, el área más conflictiva de la Cañada.

"El valor de esta zona es la gran cantidad de suelo disponible a poca distancia del centro", explicaba el arquitecto David Vollmer. En total, estos proyectos prevén levantar 118.000 viviendas para cerca de 300.000 nuevos habitantes, lo equivalente a una ciudad como Bilbao. Sin embargo —advertía— "en los planos y presentaciones de estos proyectos la Cañada no aparece".

"Detrás de estas promociones están las grandes promotoras y bancos del país", señalaba Glòria Serra. "Si miramos el mapa, el sureste es la única zona donde Madrid puede seguir creciendo. No queda suelo en el resto de la ciudad", remataba el reportero.

