El "pacto previo con el Vaticano" con la cruz del Valle de los Caídos: "Es especial para destruirla"

Un voluntario de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica ha hablado de la controversia que hay con las cruces de los caídos. "La mayoría han sido objetos de algún tipo de intervención", ha dicho.

Óscar Rodríguez, voluntario de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, ha atendido a Equipo de Investigación para hablar de la controversia que hay respecto a las cruces de los caídos. "Encontré una memoria completamente excluyente", ha afirmado.

Fe para unos, franquismo para otros. Así son las cruces. Así están dividiendo estos objetos a la ciudadanía: "Habría que diferenciar entre las que se han retirado con las que se han resignificado".

"Podemos decir que la mayoría han sido objetos de algún tipo de intervención. Se quitan los símbolos franquistas o se quita lo de los caídos por dios y por España para poner a todos los fallecidos en la Guerra Civil", ha compartido.

Ha hablado sobre la cruz del Valle de los Caídos: "Pienso que se va a conservar y que se debe conservar porque es muy especial para destruirla. Es un cementerio donde hay cuerpos de muchas víctimas de los dos bandos".

"La idea es no tocar la cruz de los caídos. Hay un pacto con el Vaticano para que así sea. Puedo suponer que se garantizará el culto católico en un espacio y que otra parte del monumento se usará con fines civiles o museísticos", ha concluido.

