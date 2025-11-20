Ahora

Habla su jefe nacional

El aviso de Falange sobre la retirada de los vestigios franquistas: "Ganaremos todas las batallas en los tribunales y en las calles"

Manuel Andrino, en Equipo de Investigación, ha señalado a la ley de memoria histórica de Zapatero por la decisión judicial de retirar la cruz de Callosa de Segura: "No es justicia".

El jefe nacional de Falange

Manuel Andrino, jefe nacional de Falange, ha hablado con Equipo de Investigación sobre la sentencia judicial aseguraba que la cruz de Callosa de Segura era una exaltación de franquismo y que, por tanto, había que retirarla: "No es la justicia".

"Esto es una ley creada por Zapatero, como la Ley de Memoria Democrática. Me parece una palabra manida, porque estoy comentando hace un rato que la resignificación es intentar mentir y manipular sobre la historia", ha comentado.

En ese sentido, ha expresado qué harán si se retiran todos los vestigios franquistas: "Hemos ganado batallas y las ganaremos todas en los tribunales y en las calles. Hasta donde lleguemos".

Fue él quien lideró la manifestación de la Falange en el lugar con motivo de la cruz de los caídos: "Soy yo, no hay duda. Soy el máximo responsable y había ido a hablar en nombre de los falangistas".

"Defendemos las cruzas, no solo esa. Soy profundamente católico y creo en la cruz y en lo que representa. La cruz de Callosa de Segura tiene un significado especial", ha expuesto Andrino.

