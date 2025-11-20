El aviso de Falange sobre la retirada de los vestigios franquistas: "Ganaremos todas las batallas en los tribunales y en las calles"

Manuel Andrino, en Equipo de Investigación, ha señalado a la ley de memoria histórica de Zapatero por la decisión judicial de retirar la cruz de Callosa de Segura: "No es justicia".

Manuel Andrino, jefe nacional de Falange, ha hablado con Equipo de Investigación sobre la sentencia judicial aseguraba que la cruz de Callosa de Segura era una exaltación de franquismo y que, por tanto, había que retirarla: "No es la justicia".

"Esto es una ley creada por Zapatero, como la Ley de Memoria Democrática. Me parece una palabra manida, porque estoy comentando hace un rato que la resignificación es intentar mentir y manipular sobre la historia", ha comentado.

En ese sentido, ha expresado qué harán si se retiran todos los vestigios franquistas: "Hemos ganado batallas y las ganaremos todas en los tribunales y en las calles. Hasta donde lleguemos".

Fue él quien lideró la manifestación de la Falange en el lugar con motivo de la cruz de los caídos: "Soy yo, no hay duda. Soy el máximo responsable y había ido a hablar en nombre de los falangistas".

"Defendemos las cruzas, no solo esa. Soy profundamente católico y creo en la cruz y en lo que representa. La cruz de Callosa de Segura tiene un significado especial", ha expuesto Andrino.

