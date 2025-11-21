"Todos dan por hecho que la 'M' representa a Mussolini": Una experta, sobre la Pirámide de los Italianos

La historiadora Carlota Martínez ha hablado en Equipo de Investigación sobre la construcción: "La pirámide es el símbolo supremo de la inmortalidad para el hombre".

Carlota Martínez, historiadora experta en la Pirámide de los Italianos situada en la frontera entre Burgos y Santander, ha hablado en Equipo de Investigación sobre la construcción y el diseño de este lugar.

"La pirámide es el símbolo supremo de la inmortalidad para el hombre. Lo de la letra 'M' es curioso. Todos dan por hecho que representa a Mussolini, pero según los planos originales representa la palabra 'monument'", ha explicado.

Y continúa: "Está diseñada con la típica ideología fascista de que la unión hace la fuerza. El día de la inauguración vemos la pirámide blanca con su típico lenguaje que dice con mi espada quede tu escudo. La fuerza sobre todo".

"La va a inaugurar el mismísimo yerno de Benito Mussolini, que es el Conde Ciano, que igual le conocéis porque el propio suegro le mandó fusilar antes de acabar la Segunda Guerra Mundial", ha contado.

