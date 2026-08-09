La ostentosa vida de 'El Patrón' y su familia que llamó la atención de la Guardia Civil: "Una oda al mundo narco"

laSexta recupera este reportaje de Equipo de Investigación sobre Francisco Javier Ramos, alias 'El Patrón', acusado de liderar una supuesta red de blanqueo. El programa analizó el elevado nivel de vida de su entorno y las imágenes que reflejarían una llamativa ostentación.

El lujo, las joyas y una vida que no encajaría con sus ingresos legales pusieron el foco sobre Francisco Javier Ramos, conocido como 'El Patrón', y su entorno. Equipo de Investigación analizó en un reportaje emitido en 2022 que laSexta vuelve a emitir este fin de semana cómo la ostentación habría terminado delatando al clan.

Según la Guardia Civil, Ramos está acusado de crear una supuesta red de blanqueo de capitales en la que estarían implicados familiares y personas cercanas.

El programa se desplazó hasta Puerto Serrano (Cádiz), territorio del clan de 'Los Piños', donde las cámaras grabaron a Davinia, mujer de 'El Patrón'. Preguntada por la detención de su marido en una operación contra el narcotráfico, la mujer no quiso responder.

Sin embargo, según los investigadores, en alguna ocasión habría llegado a presumir de la actividad delictiva de su pareja. "Hay un vídeo que llamó la atención a los investigadores en el que ella habla de 'TRA-FI-CAN-TE', separando las sílabas para hacerlas coincidir con el ritmo de la canción", explicaban.

Desde la Guardia Civil apuntaban al alto nivel de vida de Davinia: "Podríamos hablar de la ostentación. Se beneficia de joyas, ropa...de un alto nivel de vida que no es acorde con sus ingresos lícitos. Se beneficia de la actividad criminal que desarrolla su pareja".

El periodista de El País Jesús A. Cañas explicaba que la única actividad profesional conocida de Davinia estaba relacionada con sus trabajos musicales. Entre ellos, un videoclip que era "una oda al mundo narco del exceso".

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2022 de laSexta.

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