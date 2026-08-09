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Vecinos de Parcent recuerdan el proyecto fallido de Julio Iglesias: "Tenemos miedo de hablar, hubo represalias"
Un proyecto millonario y un pueblo dispuesto a plantarse. Vecinos de Parcent recuerdan cómo se enfrentaron a la macrourbanización que Julio Iglesias quería levantar en Alicante: "Era un desastre para nuestro valle".
Julio Iglesias también quiso dejar su huella en el mercado inmobiliario español. El cantante apostó por invertir en la Comunidad Valenciana y se asoció con varios constructores locales para impulsar sus primeros proyectos urbanísticos. El primero de ellos fue Villa Gadea, en la costa alicantina, un complejo de lujo formado por un hotel y una urbanización con 260 chalets.
Sin embargo, no todos los vecinos recibieron con los brazos abiertos este tipo de desarrollos. "Me dicen que la construcción es muy mala", aseguraba un señor de la zona en el reportaje recuperado por 'Equipo de Investigación'.
A unos 30 kilómetros de allí, Julio Iglesias proyectó una segunda gran urbanización que nunca llegó a construirse por la oposición de los vecinos de Parcent, que se movilizaron para frenar unas obras que según denunciaban podían cambiar por completo el paisaje y la vida del municipio.
"Era hacer un desastre a nuestro valle, a nuestra gente", recuerda uno de los vecinos, que asegura haber sufrido consecuencias por posicionarse en contra del proyecto: "Tenemos miedo de hablar, porque ha habido represalias por ponernos a favor de que no se construyera".
El proyecto contemplaba una macrourbanización de más de un millón de metros cuadrados sobre una zona de monte con 121 especies de fauna protegida o amenazada. En total, estaba prevista la construcción de 1.500 viviendas, una cifra que habría multiplicado por diez la población de Parcent.
*El contenido al que hace referencia esta información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2021.
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