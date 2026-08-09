Los conciertos millonarios pagados por ayuntamientos que puso bajo la lupa Equipo de Investigación: de David Guetta a Camela

laSexta vuelve a emitir este fin de semana un reportaje de Equipo de Investigación que analizó el elevado coste de algunos conciertos financiados con dinero público. Actuaciones de cientos de miles de euros que generaron debate entre vecinos.

En un reportaje emitido por Equipo de Investigación en 2024, el programa puso el foco en varios conciertos que despertaron críticas por su coste. Uno de los casos analizados fue el de Puertollano, donde el nuevo alcalde decidió cancelar una actuación de Manuel Carrasco contratada por el anterior equipo de gobierno al considerar que no podía asumir los 205.000 euros que costaba el concierto.

El programa también investigó el espectáculo gratuito que protagonizó Carlos Vives en Madrid con motivo del Día de la Hispanidad. Un evento cuyo presupuesto ascendió a 847.000 euros e incluía partidas como 35.000 euros en hoteles para el cantante y su equipo, 42.000 euros en concepto de "carga aérea" y otros 20.000 euros destinados a "transportes locales".

Otro de los conciertos que centró la atención fue el de David Guetta en Vigo. El Ayuntamiento llegó a pagar 930.000 euros por la actuación del DJ francés, convirtiéndose en el concierto más caro de la historia de las fiestas de la ciudad gallega.

También llamó la atención el caso de Villalba del Rey, un pequeño municipio de Cuenca con alrededor de 500 habitantes, donde el consistorio destinó 48.000 euros a un concierto de Camela. Una decisión que generó críticas entre algunos vecinos. "Gastarnos 50.000 o 60.000 euros cuando no tenemos banda ancha todavía, fibra, no tenemos comunicaciones ningunas...", denunciaba uno de ellos ante las cámaras de Equipo de Investigación.

*El contenido al que hace referencia esta información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2024 de laSexta.