Un exempleado destapa el caos de las multas en Palma: "Falsificar no, pero firmé cartas con autorización"

laSexta recupera un reportaje de Equipo de Investigación emitido en 2023 que investigó un presunto fraude en la notificación de multas de tráfico en Palma. Decenas de vecinos denunciaron haber recibido sanciones que nunca les habían comunicado.

En 2023, numerosos vecinos de Palma denunciaron haber sido sancionados por infracciones de tráfico que según aseguraban, "nunca habían recibido". El problema estaba en el sistema de notificación de multas, que en la ciudad estaba externalizado. Según explicaba el periodista Javier Rodríguez en Equipo de Investigación, la empresa adjudicataria, CI Postal, recibió un contrato de 3,2 millones de euros para encargarse del reparto.

Sin embargo, con el paso del tiempo comenzaron a aparecer problemas. A la empresa "le tienen que llamar la atención porque empiezan a faltar vehículos, personal y hay retrasos", explicaba el periodista. La Policía llegó a investigar si dos trabajadores habían falsificado firmas y acuses de recibo de notificaciones en al menos 24 ocasiones.

Uno de los exempleados de la compañía contactó con Equipo de Investigación para contar su experiencia. El trabajador, que estuvo dos años en la empresa, aseguró que fue despedido tras ser acusado de "firmar cartas certificadas" correspondientes a multas: "Falsificar no, firmar sí. He firmado cartas, pero siempre con la autorización de esa persona".

El exempleado, que estaba pendiente de juicio, también aseguraba que existía un audio en el que una encargada daba a entender que algunos repartidores realizaban firmas en las notificaciones.

Además, explicó que los trabajadores recibían comisiones según el número de cartas entregadas y firmadas, con unos objetivos mínimos que debían cumplir. "Yo dos veces sí tiré cartas porque los objetivos eran muy altos, las presiones también y la gente para no verse despedida o con problemas, las tiran, la mayoría", confesaba.

*El contenido al que hace referencia esta información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2023 de laSexta.

*Puedes ver el programa completo en atresplayer.

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