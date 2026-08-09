Así desenmascaró Equipo de Investigación a Shakira: las pruebas que demostrarían que vivía en Barcelona

Shakira negó vivir en Barcelona, pero Hacienda estaba detrás de la cantante. Equipo de Investigación lo analizó en un programa de septiembre que laSexta vuelve a emitir este fin de semana.

En este reportaje de Equipo de Investigación, el programa mostró cómo la Agencia Tributaria recopiló información sobre los lugares que Shakira frecuentaba habitualmente en Barcelona durante la investigación sobre su residencia fiscal.

Según explicó la periodista Silvia Taulés, una de las pistas que manejaba Hacienda era la relación de la cantante con su peluquero, un vínculo que demostraba la continuidad de su vida en la ciudad. Es el que hizo aquel cambio de imagen tan radical con el pelo corto durante su relación con Piqué", explicó Taulés. Además, aseguró que la relación era tan cercana que el profesional se desplazaba hasta su domicilio para atenderla "dos veces por semana".

La investigación también puso el foco en otros lugares habituales de la cantante: un centro de estética, un gimnasio conocido de Barcelona y sus clases dirigidas de zumba. Equipo de Investigación se desplazó hasta las instalaciones deportivas donde Shakira estaba matriculada para conocer cómo era su rutina.

Allí, una socia del gimnasio, con más de 20 años de antigüedad, recordó al programa sus encuentros con la artista: "La veía con su entrenador, a veces en el bar con su hermano y en alguna sala privada. Es una chica sencilla y natural, eso me gusta de ella".

Según el reportaje, Shakira pagaba una cuota de unos 200 euros mensuales en ese centro deportivo. Además, Hacienda analizó otros elementos como sus movimientos bancarios y sus tarjetas de crédito para reconstruir sus hábitos y desplazamientos.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de septiembre que laSexta ha vuelto a emitir este viernes.