Un mecánico explica cómo instala detectores de radar por 1.500 euros: "Todo es legal hasta que te montas en el coche"

laSexta recupera un reportaje de Equipo de Investigación emitido en 2023 en el que el programa investigó el negocio de los detectores de radar. Aunque la DGT recuerda que llevar estos dispositivos en el vehículo está sancionado con 200 euros y la pérdida de tres puntos, siguen vendiéndose.

Desde hace años, muchos conductores utilizan aplicaciones que alertan de la ubicación de los radares de tráfico. Una práctica que la Dirección General de Tráfico (DGT) no ve con buenos ojos, aunque no está prohibida por la ley.

Sin embargo, existe otro tipo de dispositivos que sí están sancionados: los detectores de radar. Estos aparatos son capaces de captar las ondas emitidas por los radares y, según la DGT, llevarlos instalados en el vehículo supone una infracción que conlleva una multa de 200 euros y la retirada de tres puntos del carné.

Pese a ello, Equipo de Investigación descubrió en 2023 que estos dispositivos continuaban comercializándose e incluso existían tutoriales en Internet para aprender a instalarlos.

El programa se desplazó hasta un taller mecánico situado al norte de Madrid donde instalaban entre cuatro y seis detectores de radar cada día a particulares. El responsable del negocio defendía que existe un vacío legal en torno a estos aparatos.

"La ley prohíbe llevar y utilizar el detector de radar, pero no dice que esté prohibida la venta", explicaba el mecánico. "Todo esto es legal hasta que yo te doy las llaves de tu coche y tú te montas en tu coche y te lo llevas", resumía.

El precio de estas instalaciones podía alcanzar, como mínimo, los 1.500 euros. Según el profesional, la mayoría de sus clientes no buscaban circular a gran velocidad, sino evitar sanciones relacionadas con su actividad laboral. "No me he encontrado a ningún cliente que me venga diciendo: 'Javier, quiero montarme un detector de radar para ir a 300 kilómetros por hora'", aseguraba.

*El contenido al que hace referencia esta información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2023 de laSexta.