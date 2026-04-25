Chat de caseros en Telegram revela mensajes racistas: "Los latinos son problemáticos por el ruido"

Propietarios de viviendas que alquilan habitaciones intercambian consejos sobre cómo seleccionar inquilinos en un chat privado de Telegram al que ha tenido acceso Equipo de Investigación.

Un chat privado de propietarios en Telegram, al que ha accedido Equipo de Investigación, destapa el tono y los criterios con los que algunos caseros seleccionan a sus inquilinos. Bajo la premisa de "mi piso, mi negocio, mis condiciones", varios participantes comparten recomendaciones que derivan en mensajes abiertamente discriminatorios.

En esas conversaciones se desaconseja alquilar a determinados perfiles con argumentos estigmatizantes. "Los latinos son problemáticos por la bulla que meten", afirma uno de los propietarios. A los pensionistas los describen como “guerreros”, a quienes atribuyen conflictos de convivencia por “defender mucho sus derechos”, mientras que las familias monoparentales son etiquetadas como "vulnerables".

El contenido de algunos mensajes va aún más allá, con justificaciones que rozan lo deshumanizador: "Persona sola con hijos… como les cueste pagar, no los sacas ni con calzador". La lógica que se impone en el grupo es evitar cualquier riesgo, incluso si eso implica excluir de forma sistemática. "Para caridad, la madre Teresa de Calcuta", concluye uno de los participantes.

*El contenido al que hace referencia esta noticia corresponde a un programa de Equipo de Investigación de 2023.

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