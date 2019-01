Un excompañero de celda de Miguel Carcaño explica que nunca quiso hablar de Marta del Castillo: "No sé que guarda, pero se lo está callando"

Miguel Carcaño nunca quiso hablar de Marta del Castillo durante su estancia en prisión. Así lo cuenta un antiguo preso que compartió celda con él y que no se cansó de preguntarle sobre qué es lo que había ocurrido.

"Ya vas a empezar como siempre, siempre estás igual", respondía Carcaño. "Cuando le hablas del tema de Marta no quiere ni escuchar, no sé lo que tendrá por dentro lo que tendrá guardado. Se está callando lo que sea. No sé si es para proteger o por miedo", afirma.

El hermano de Miguel Carcaño rompe su silencio 10 años después del crimen de Marta del Castillo: "Voy a soltar todo lo que pueda y más"

El hermano de Miguel Carcaño, Francisco Javier Delgado, ha roto su silencio en Equipo de Investigación cuando se cumplen diez años del crimen de Marta del Castillo. Son muchos los que siguen pensando que él está detrás del crimen que conmocionó a la sociedad española.

Habla el hombre que se infiltró en la familia de 'El Cuco': "Hay pruebas de que su madre colaboró en la desaparición del cadáver de Marta del Castillo"

"'El Cuco' llega a señalar a una persona a la que define como una mujer. Denuncia que es amenazado si no colabora a la hora de hacer desaparecer el cuerpo deMarta del Castillo". Equipo de Investigación localiza al hombre que se infiltró en la familia de 'El Cuco' tras el asesinato de la joven en Sevilla.

Equipo de Investigación localiza a 'El Cuco' en Francia: "No tienen derecho a grabarme, no soy la Pantoja"

Gloria Serra y su equipo localizan en Rognac, al sur de Francia, a 'El Cuco' diez años después del crimen de Marta del Castillo. El entonces menor implicado en el asesinato de la joven rechaza hablar ante las cámaras y carga, en francés, contra el equipo del programa: "No tenéis derecho".

Las imágenes inéditas de Samuel Benítez que muestran que su amistad con 'El Cuco' continúa y cómo es su vida en Francia

En unas imágenes inéditas de Samuel vemos la vida en sociedad de la que puede disfrutar en el país galo. Se le puede ver contemplando varias motos junto a El Cuco.

El padre de Marta del Castillo cuenta cómo fue su encuentro con Miguel Carcaño: "Tuve que darle la mano y saludarlo"

Tras la carta de Miguel Carcaño desde prisión incriminando a su hermano, Antonio del Castillo se reunió con el asesino confeso cara a cara en una habitación. Francisco Javier Carcaño responde a lo que confesó su hermano.

Francisco Javier Carcaño, hermano de Miguel: "Si supiera dónde está el cuerpo de Marta del Castillo lo habría dicho hace 10 años"

El hermano de Miguel Carcaño rompe su silencio en una entrevista en Equipo de Investigación. Francisco Javier Carcaño afirma que él "no tiene que aclarar nada".

María, pareja de Francisco Javier Carcaño: "Espero que algún día se demuestre la verdad, porque en esa verdad no estoy yo"

La pareja del hermano de Miguel Carcaño también habla en Equipo de investigación. Ella mantiene que estaba estudiando en la casa de León XIII el día que murió Marta, pero que no escuchó nada.

Francisco Javier Carcaño explica por qué nunca visitó a su hermano en prisión: "Tenía un hermano, pero ese hermano no existe"

Francisco Javier Carcaño nunca ha ido a visitar a su hermano en prisión en los 10 años que lleva interno por la muerte de Marta del Castillo. En este vídeo explica sus razones.

Un antiguo preso relata un intento de suicidio de Miguel Carcaño en prisión: "Cuando llegamos ya estaba morado"

"Llegamos un guardia, yo y otra persona, lo cogimos de los pies y lo levantamos mientras el otro le quitaba la cuerda del cuello", así explica un excompañero de celda de Miguel Carcaño un intento de suicidio en prisión.

Francisco Javier Carcaño valora la carta que recibió de su hermano: "La devolví tal y como llegó, me pareció aberrante"

El hermano de Miguel Carcaño recuerda en este vídeo la carta que éste le escribió desde prisión. Según su versión, todo lo que dice es "mentira".

Un excompañero de celda de Miguel Carcaño desvela las cartas que le mandó: "Me apunté al curso de violencia de género y al de drogodependencia"

Miguel Carcaño escribió decenas de cartas a un excompañero de celda al que nunca desveló el paradero de Marta del Castillo. Equipo de investigación le localiza y en este vídeo muestra el contenido de esas cartas.