El hermano de Miguel Carcaño rompe su silencio 10 años después del crimen de Marta del Castillo: "Voy a soltar todo lo que pueda y más"

Francisco Javier Delgado, el hermano del asesino de Marta del Castillo, Miguel Carcaño, habla en exclusiva para Equipo de Investigación cuando se cumplen diez años del crimen: "Estoy motivado, voy soltar todo lo que pueda y más".

Los periodistas del programa le han mostrado imágenes del excompañero de celda de su hermano y su preso de confianza. En ellas lee una carta en la que Carcaño asegura estar "un poquito agotado".

Preguntado por si su hermano tiene arraigo familiar, Francisco Javier Delgado asegura que no quiere saber nada de él: "No sé nada de su vida en prisión y no me interesa tampoco. Yo le he dado la espalda totalmente". Este viernes en Equipo de Investigación la entrevista completa.