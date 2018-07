¿Quién dirige a los neonazis de Hogar Social?

Melisa Domínguez: "Hogar Social Madrid es una organización patriota que lucha por la justicia social de su pueblo"

La líder de Hogar Social Madrid afronta la entrevista con Equipo de Investigación negando los hechos de los que se acusa a su organización, como agresiones o ultraderechismo, pero sin aportar ningún tipo de prueba.

Bengalas en una mezquita o recrear una ejecución, el uso del terrorismo yihadista para ganar repercusión

Tras los atentados de Bruselas lanzaron bengalas a la mezquita de la M-30, y después del atentado de Niza, ellos escenifican una ejecución de Daesh en el centro de la capital del estado. Utilizan el terrorismo yihadista para justificar su rechazo a los refugiados.

El asesinato de Carlos Palomino marcó un antes y un después en la historia de los crímenes de odio

Pese a que Melisa, líder de Hogar Social Madrid, se niega a identificarse con movimientos de ultraderecha, en 2007 acudió a los juzgados para repartiendo folletos de 'Josue libertad' para defender al asesino de Carlos Palomino.

Antonio Salas: "Hogar Social Madrid parte de un principio xenófobo, racista y ultranacionalista"

El autor de 'Diario de un Skin', Antonio Salas, explica el peligro que pueden llevar las organizaciones ultraderechistas. Además, cuenta que Hogar Social ha conseguido unir a grupos de distintos equipos para demostrar que "la ideología está más allá de los estadios".

El beso de dos homosexuales provoca la ira de la manifestación de Hogar Social: "Sidosos, maricones"

Gritos de "maricones" y "sidosos" revelan la verdadera identidad de los integrantes de Hogar Social Madrid, que increpan a dos homosexuales que se besan delante de la manifestación.

La ultraderecha, una ideología capaz de unir a ultras del Real Madrid y el Atlético de Madrid

Una manifestación de Hogar Social Madrid fue capaz de unir a miembros de Ultras Sur y de Suburbios Firm, una de las facciones más agresivas del Frente Atlético. Antonio Salas explica el peligro de estas organizaciones

Uno de los españoles ayudados por Hogar Social: "Que hubiese un Franco hoy, para mí sería lo ideal"

Para recibir la ayuda de Hogar Social Madrid no basta con presentar el DNI que acredita su nacionalidad española, sino que además hay que pasar una entrevista personal. Manuel es una de las personas que reciben ayuda de la organización.

Un ecuatoriano colabora con Hogar Social: "Yo cumplo dando mi ayuda, si ellos no ayudan que carguen con su conciencia"

En una de las recogidas de alimentos de Hogar Social Madrid, un ciudadano de nacionalidad ecuatoriana decide dar su ayuda a la organización, asegurando que "si ellos no me ayudan luego pues mira no pasa absolutamente nada".