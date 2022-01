Jordi Arias Fernández, conocido como Lupín, era hasta el sábado pasado el ciberestafador más buscado de España. Un espectador de Equipo de Investigación lo vio en una discoteca de Madrid y dio la voz de alarma llamando al 091. Poco después, la Policía Nacional procedió a su detención.

Equipo de Investigación puso el foco en él en un programa de noviembre de 2020 que laSexta ha vuelto a emitir este viernes.

Con 18 años 'Lupín' prepara su primera estafa desde su habitación de adolescente, un plan que incluye a un cómplice. El joven intentó colar billetes falsos de 50 euros en diferentes comercios de León.

"Entró en la tienda un chico joven muy bien vestido e hizo una compra muy baja, por debajo de diez euros, me dio un billete de 50 y cuando lo cogí noté el tacto raro. Me pareció que era como un folio. Le dije que no le cogía el billete porque era falso y él se quedó parado, me contestó que se lo habían dado sus padres. Cogió el billete, se dio la vuelta y se marchó", recuerda una empleada.

En su tienda no lo consiguió, pero el joven lo intentó en otros comercios. "Entraron en la ferretería dos chicos diferentes. El primero compró un alicate y nos coló el billete. A los pocos minutos entró el segundo, me dijo que quería una tijera, se la vendí y al coger el billete con el que me pagó vi que no era real. Le dije que podía esperar, que llamaba a la Policía y se marchó", recuerda el trabajador de una ferretería.

Jordi y su acompañante intentan comprar con billetes falsos en cuatro comercios de la zona hasta que la Policía detiene a los dos jóvenes. A Jordi, como presunto autor de la estafa y a su acompañante como presunto colaborador.

Alberto Celemín, abogado del presunto cómplice de Jordi, asegura que su cliente no le proporciona a Jordi los billetes, sino que es él, 'Lupín', "el que contacta con una tercera persona desconocida para que le dé los billetes".

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2020 que laSexta ha vuelto a emitir este viernes.