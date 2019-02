Médicos y especialistas investigan el fenómeno del gluten. Equipo de Investigación acude a su encuentro para aclarar la dudas. ¿Qué es el gluten? ¿Dónde se encuentra? El gluten se encuentra en todos los cereales por definición.

"Lo que pasa es que los celíacos son intolerantes al gluten de determinados cereales como el trigo, la cebada, el centeno y algunas variedades de avenas", aclaran los expertos.

Pero, ¿el gluten es perjudicial para una persona sana? Ellos lo tienen claro, no. "El gluten es una proteína de alta calidad nutricional y el consumo lleva asociado el consumo de hidratos de carbono complejos muy beneficiosos para nuestro organismo", añade David Bernardo, Biólogo, ante las cámaras de Equipo de Investigación. ante las cámaras de Equipo de Investigación.

Una persona que no sea celíaca o intolerante al gluten no debería restringir su consumo de gluten en ningún contexto. Se estima que el 1% ciento de la población es celíaco, aunque gran parte de ellos no están diagnosticados.

