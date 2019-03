La precaria situación de Eduardo, único médico de Sanxenxo: "Trabajo como eventual, llevo 50 contratos en seis años"

La precariedad laboral llega a Sanxeno, en Pontevedra. En el lugar de veraneo del expresidente Rajoy y el rey emérito Don Juan Carlos sólo trabaja un médico para casi 17.000 personas. Los pacientes se acumulan en el centro de salud.

Equipo de Investigación habla con los vecinos, que denuncian la caótica situación. "Por las tardes ya no hay médico". "No hay personal para atender, no sustituyen al personal", aseguran.

Además de los pacientes de Sanxenxo, Eduardo Díaz, médico de familia, atiende a otros 5.000 diseminados por 17 parroquias. Afirma que lleva 50 contratos acumulados en seis años. "Tengo un calendario que voy confeccionando y tengo que ir al INEM los días que no tengo contrato para cotizarlos", explica.

Empleos que rozan la esclavitud: Equipo de Investigación localiza las ofertas de trabajo más precarias

20 euros diarios por 11 horas de trabajo. 30 horas por 550 euros al mes. No es una broma pesada. Son ofertas de trabajo reales. Equipo de Investigación busca a los empresarios responsables.

La oferta de trabajo más denigrante: secretaria personal en una consultora (incluidas relaciones sexuales con el jefe)

Equipo de Investigación habla con Alejandra de la Fuente, la creadora de 'MierdaJobs', una cuenta de Twitter donde denuncia las ofertas de trabajo más precarias. ¿Cuál es la peor oferta de empleo que le han hecho?

Jornadas de 24 horas en carretera sin control alguno: la temeraria oferta de trabajo de una empresa de transportes

Un denunciante anónimo pone a Equipo de Investigación sobre la pista de un trabajo tan precario como peligroso: 24 horas sin parar en carretera para transportar motos.

Tenso encuentro con una empresaria denunciada ante Trabajo: "Si no quieres que te rompa la cámara deja de grabar"

Un denunciante anónimo pone a Equipo de Investigación sobre la pista de un trabajo tan precario como peligroso: 24 horas sin parar en carretera para transportar motos. El programa localiza a la dueña de la empresa, que se enfrenta y amenaza al equipo.

El día a día con 900 euros al mes de un científico investigador del Alzheimer

Equipo de Investigación habla con David Quintos, tiene 37 años y es científico autónomo. Cobra unos 900 euros por 50 o 60 horas semanales. Él lucha por mejorar sus condiciones desde la plataforma de Jóvenes Investigadores.