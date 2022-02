Cada mañana, los camiones refrigerados inundan España para descargar cajas y más cajas de pan congelado, el origen de la primera gran guerra del pan.

Su consumo crece en un año un 8% y lleva a esta industria a tener unos beneficios anuales de más de 900 millones de euros en España.

"Las masas congeladas te permiten adquirir pan recién horneado en sitios donde era ante impensable, ha sido una revolución", indicaba Fernando Martínez-Lázaro, economista del Instituto Empresa, en un programa de Equipo de Investigación de 2013 que laSexta ha vuelto a emitir este sábado.

Las furgonetas de reparto guían a Equipo de Investigación a una de las diez fábricas que controlan prácticamente toda la producción de pan congelado. Allí, las cámaras pueden grabar cómo un camión descarga harina en unos impresionantes tanques para hacer parte de las 600.000 toneladas de masa congelada que se fabrican en España cada año.

A pesar de que el programa trató de conocer por dentro este gran negocio, no obtiene respuesta. Toda la industria del pan congelado se pone de acuerdo para que no se grabe en ninguna de sus fábricas.

Los supermercados son los principales clientes de esta industria, los primeros que revientan los precios del pan. Son el primer gran enemigo del panadero tradicional.

"La venta puede bajar hasta un 50%, he llegado a tener 18 contratados y ahora tengo 13", sostenía Juan Carlos Moreno, dueño de panadería tradicional.

Además, las pequeñas tiendas de alimentación que despachan pan se convierten en otro enemigo del panadero de toda la vida. "Como en muchos sitios no tienen congeladores, dejan el pan fuera y hay veces que se pone mohoso, lo venden y tiene un sabor raro. A mí Sanidad me viene varias veces al año y miran que esté todo. Creo que a ellos no van nunca", criticaba Moreno.

Por otro lado, Equipo de Investigación grabó la prueba definitiva de la actividad ilegal de una panificadora de Ceuta. Puedes ver el momento en el vídeo que se incluye a continuación.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2013 que laSexta ha vuelto a emitir este sábado.