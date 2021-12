Equipo de Investigación puso el foco en la comida que los españoles acaban tirando a la basura pese a encontrarse en buen estado en un programa de 2013 que laSexta ha vuelto a emitir este sábado.

El origen de esta realidad empieza, en buena medida, en los supermercados. "Siempre es mejor que el consumidor se enganche en una oferta 3x2 a que se compre un producto suelto. El supermercado no pierde dinero por regalar una unidad, está ganando mucho porque compramos el doble de lo que teníamos previsto", explicó Rubén Sánchez.

"Los supermercados invierten mucho tiempo y dinero en investigar la conducta del consumidor", apuntó David Martínez Roig, experto en marketing de grandes superficies.

Lo que se hace, de entrada, es dirigir los pasos del cliente, que va por donde que ellos quieren que vaya.

"Se diseñan diferentes estrategias, como colocar los productos de mayor rotación y ventas, que tienen muy poco margen -de apenas unos céntimos-, en las zonas más alejadas de la tienda para hacer que el personal llegue hasta allí y por el camino pueda adquirir otras cosas que resulten interesantes", destacó el profesional de marketing.

Quizá pase desapercibido para muchos, pero en los supermercados no existen referencias temporales. "El hecho de que no haya ventanas, o relojes, invita a que se pierda un poco la percepción del tiempo, no se sepa si es de noche, o de día, así se esté más rato en el punto de venta y existan más posibilidades de comprar más productos", añadió Martínez Roig.

Además, también es decisivo el lugar donde esté el alimento. "La altura óptima para colocar los productos es un poquito menos de la altura de los ojos, concretamente, 15 grados. De ese modo, se facilita más la compra y el supermercado puede decidir colocar un producto, u otro", zanjó el experto.

Por otro lado, Equipo de Investigación consiguió el testimonio de dos extrabajadoras de supermercado que confesaron cómo a diario se tiraba comida en buen estado. Puedes ver el momento en el vídeo que se incluye a continuación.

