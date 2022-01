La Universidad de Michigan ha puesto nombre a los alimentos más adictivos. Equipo de Investigación habló con la responsable del minucioso estudio en un programa de 2016 que laSexta ha vuelto a emitir este sábado.

Erica Schulte, detalló cómo se llevó a cabo la investigación: "El estudio consistió en analizar 34 tipos de comidas que contenían distintos niveles de grasas, grasas añadidas y azúcares refinados añadidos".

Según explicó, los diez alimentos que resultan más sabrosos al gusto, placenteros e irresistibles son productos procesados tienen su secreto en la combinación de los conocidos como ingredientes mágicos: grasa, azúcar y sal.

En palabras de la investigadora de la Universidad de Michigan, los alimentos más adictivos son: "Pizza, chocolate, patatas 'chips', galletas, helados, patatas fritas, hamburguesa con queso, pasteles, refrescos y queso".

"No existen alimentos en la naturaleza que tengan a la vez grandes cantidades de grasas y de azúcares", zanjó.

Equipo de Investigación preguntó en el departamento de investigación y desarrollo de la única empresa de comida preparada que le abrió sus puertas. Miguel Silvarredonda, jefe de cocina, mostró cómo elaboran los platos y detalló que, en concreto, una lata de caldo gallego que elaboran va a conservarse durante cuatro años.

Preguntado por la fórmula que combina grasas, sal y azúcar, Silvarredonda respondió que ellos intentan evitar abusar de ellos porque es su "filosofía de cocina" y lanzó una advertencia: "Muchas de las cosas que hay en el mercado están estudiadas para que te enganchen, se hace con intencionalidad. Yo como consumidor me leo los ingredientes y decido si compro, o no, pero la gente no se fija en esas cosas".

Por otro lado, Equipo de Investigación reflejó cómo la ingesta de ciertos alimentos adictivos libera un neurotransmisor que regula las sensaciones placenteras en el cerebro. Puedes ver el momento en el vídeo que se incluye a continuación.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2016 que laSexta ha vuelto a emitir este sábado.