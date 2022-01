Los animales comen lo que necesitan, pero los humanos no. "Se calcula que las calorías necesarias al día son 1.800 para las mujeres y 2.000 para los hombres, de media. Sin embargo, no lo cumplimos, la población española está sobrealimentada, consume diariamente hasta 600 calorías de más", explicó el nutricionista Luis Alberto Zamora en un programa de Equipo de Investigación de 2016 que laSexta ha vuelto a emitir este sábado.

¿En qué se traducen esas calorías que consumimos de más cada día? El nutricionista puso algunos claros ejemplos: "A priori, una ensalada césar parece saludable, pero por número de calorías puede que no lo sea tanto, porque implica casi un cuarto de lo que deberíamos comer al día. Por otro lado, tres trozos de pizz pueden suponer un tercio de la ingesta diaria de calorías".

Comer ya no es una necesidad, sino un placer: ¿qué tiene esa comida irresistible para que nos guste, no nos sacie y no nos cansemos de ingerirla?

Emilio Ambrosio Flores, catedrático de psicobiología investiga qué sabores hacen que un alimento sea más adictivo.

"Vamos a estudiar en ratas de laboratorio el efecto que tienen las comidas que llamamos muy apetitosa. Les damos bolitas especialmente preparadas con las proporciones que vienen en la comida que los humanos consumimos. Cuando pones dos grupos de animales, uno con una concentración alta en grasa, azúcar y sal, frente a la dieta normal, los animales prefieren la comida apetitosa", explicó.

"Cuando el animal ha ingerido ese tipo de comida se produce una liberación masiva de dopamina, es un neurotransmisor que regula la sensaciones placenteras en nuestro cerebro", añadió.

Ya sabemos la fórmula mágica: la mezcla de grasa, sal y azúcar es la que nos provoca un efecto gratificante.