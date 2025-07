Equipo de Investigación acompaña a David a su tercera cirugía tras una mala praxis en un injerto capilar: "Se nota el pelo de muñeca"

La mala praxis en los injertos capilares puede provocar cicatrices irreversibles, graves infecciones y resultados no deseados a nivel estético. Hasta Reus se desplazaba Equipo de Investigación en 2021 para acompañar a David a su tercera intervención de trasplante de pelo. Las dos anteriores, una en Barcelona y otra en Turquía, no resultaron de su agrado.

Antes de someterse a esas operaciones "tenía muchas entradas". A pesar de que ya no podían apreciarse esas zonas despejadas de pelo, no estaba nada contento. "Si os fijáis, me dejaron aquí una parte sin implantar. Aquí tengo folículos que son más gruesos donde tenía que haber más finos y se puede apreciar un poco el pelo de muñeca", indicaba mientras lo mostraba a cámara.

"Hoy voy a someterme a la tercera intervención, que me costará unos 4.000 euros. Llevo gastados unos 10.000 euros en las otras intervenciones", hacía cálculos. Las cirugías capilares de reparación son cada vez más frecuentes en España, aunque se trata de una operación más compleja que un injerto.

El cirujano advertía: "No todos los casos tienen solución. Hay veces que la zona donante está muy mermada y entonces ya no tienen opción a solucionar el problema".

