Teresa fue la primera embarazada que perdió a su bebé por el brote de listeriosis. La mujer cuenta que, cuando sufrió el aborto, estaba de 18 semanas. "Cuando me hicieron la eco, me dijo el doctor que sentía mucho decirme que no había latido", lamenta Teresa Reyes.

En lo referente a los primeros síntomas, la mujer indica que empezó a encontrarse "muy mal" un mes después de consumir la carne mechada. "Lo pasé fatal. Tenía mucho dolor de cabeza, una fuerte presión en el cuello y un poco de fiebre", recuerda.

Su pareja, José Fernández, y los padres de él, también consumieron la carne mechada contaminada. En su caso, el hombre señala que tuvo "un poco de diarrea y poco más", mientras que sus padres estuvieron más graves.

Teresa, por su parte, cuenta que, tras el aborto sufrido por listeriosis, solo le dijeron que le iban a "poner el tratamiento que ahora le están poniendo a todas las personas con listeria". "Yo no sabía ni lo que era la listeria. A mí en ningún momento ni matronas ni la ginecóloga me hablaron de listeria", asegura, añadiendo que en el momento de ingresar en el hospital ni siquiera le preguntaron qué es lo que había comido.

Esto ocurre el 17 de agosto y es, según indica Teresa, entre el 29 y el 30 cuando recibe una llamada del doctor Cisneros para que fuera a su despacho personalmente y le diera los resultados de la anatomía patológica."Cuando llegué a su despacho me dijo que la cepa de la carne mechada había dado positivo con la placenta", lamenta.