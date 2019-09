Equipo de Investigación acude a la sede del Parlamento andaluz, donde comparece el consejero de Salud, para saber si Magrudis aplicó las medidas para erradicar la listeria.

Jesús Aguirre asegura que se enteró de que Magrudis había dado positivo en listeria al "leer el periódico" y no el pasado mes de febrero que fue cuando dio el positivo. "Eso son competencias del Ayuntamiento, pregúntele a ellos", afirma.

Según Aguirre, tras enterarse del positivo en listeria, Magrudis "debería haber informado a quién le delegó el autocontrol, que fue el Ayuntamiento", añadiendo que valora que desde el Ayuntamiento no le informaran de algo tan importante como "un delito flagrante".

El consejero descarga la responsabilidad en el empresario y en el Ayuntamiento de Sevilla. Encontramos a su alcalde en un foro con políticos de América Latina y el Caribe.

Juan Espadas afirma que "toda la información respecto a las alertas y a la posibilidad de encontrar muestras de esta bacteria forma parte de la actividad sanitaria". "Por tanto, yo no voy a opinar sobre una cuestión que no es de mi competencia, que no conozco y sobre la que, obviamente, tiene que preguntarle a la Junta de Andalucía", declara el alcalde de Sevilla.