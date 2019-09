De las cientos de personas que comieron la carne contaminada, su madre fue la primera víctima mortal de la crisis. "El fallecimiento de mi madre podría haberse evitado porque Sanidad tenía constancia de que eso estaba desde julio", denuncia María Serrano.

La mujer indica que compró la carne de 'La Mechá' en un centro comercial y explica que los primeros síntomas de su madre fueron "estar muy cansada, tener fiebre y diarrea".

Por ello, dice Serrano, deciden ir al 'Hospital Virgen del Rocío'. "Ella se queda ingresada en observación. A las 23:30 horas me llaman. Se identifica como un doctor de Epidemiología y me pregunta qué fue lo que comió mi madre. Le digo tortilla de patatas y, automáticamente, me pregunta si ha comido carne mechada, a lo que le digo que sí, que en el desayuno", cuenta.

Más tarde, le llaman de Consumo para preguntarle si tiene carne mechada y de qué marca es. "Le digo que es 'La Mechá", afirma María Serrano, mostrando además las fotos de la carne mechada que tenía en su casa.