Una modelo revela su metodo para adelgazar: "Un endocrino me recomendó Ozempic"

En el programa 'El fenómeno Ozempic: la cara y la cruz', una modelo colombiana revela que el medicamento se ha convertido en moneda corriente para alcanzar el peso deseado. "No solo lo usan mujeres —advierte—. También los hombres, y en ellos dicen que el efecto es aún más rápido".

Un experto en moda y belleza, entrevistado por Equipo de Investigación, reconocía que había oído hablar de Ozempic hace tiempo, pero no fue hasta 2023 cuando conoció su nombre y su popularidad explosiva. Fue gracias a una modelo colombiana, usuaria habitual del fármaco antidiabético que, además de tratar la diabetes tipo 2, se ha convertido en un recurso habitual para perder peso rápido.

"Un endocrino colombiano me dijo que probara Ozempic, que la gente lo usaba mucho para bajar de peso. En ese momento, yo las empecé a buscar en Colombia. Allí se venden sin prescripción médica y son baratas", aseguraba Catalina Maya en la conversación telefónica ante equipo de investigación.

Catalina no esconde su rutina: reconoce que lo utiliza de forma regular tras perder nueve kilos en apenas dos semanas. Y asegura que tiene siempre una dosis en la nevera de su casa "por si subo una o dos libras". Hoy pesa 53 kilos. "Estoy en el peso que siempre he querido estar", afirma.

Pero su caso no es aislado. En su entorno, el uso de Ozempic es moneda corriente. "Tengo amigas argentinas, mexicanas y españolas que se volvían locas porque en Madrid estaba agotado y lo mandaban a comprar no sé dónde", cuenta. Y añade un matiz: "Ojo, no solo las mujeres lo usan. También los hombres, y se dice que en ellos los efectos son todavía más rápidos".

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2024.

