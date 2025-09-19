Ahora

En Villanueva de la Cañada

"Te meten en su semisótano por 1.500 euros más 3.000 o 4.000 de fianza": la denuncia de universitarios sobre los alquileres

Equipo de Investigación comprueba de primera mano cómo se extiende el alquiler de habitaciones a estudiantes en Villanueva de la Cañada, a 28 kilómetros de Madrid. Los universitarios se quedan de los precios "desorbitados". Además, llegan a vivir en garajes convertidos en apartamentos.

equipo-habitacion-semisotano

Comprobamos hasta qué punto se extiende el negocio de alquiler de habitaciones a estudiantes en Villanueva de la Cañada. Para ello, preguntamos a universitarios, y una expresa que "por desgracia" se aloja en el municipio, a lo que argumenta que piensa así porque "los precios están desorbitados".

"Te meten en un semisótano sin darte cuenta por 1.500 euros, y para entrar a una casa lo menos tienes que poner 3.000 o 4.000 euros de fianza", lamenta. Ahora, la joven vive "en un chalet compartido con seis estudiantes", por el que pagan "3.000 euros".

Así, nos acercamos a hablar con una vecina, quien cuenta que en su calle está repleta de garajes que se han convertido en viviendas para alquilar a estudiantes. "A mi casa han venido 10 veces para comprármela, y me ofrecieron el año pasado 600.000 euros por ella", subraya la mujer.

