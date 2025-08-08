Miguel Ríos confiesa qué le parece que se paguen 3000 euros por un concierto de Beyoncé: "Una estrella de fútbol..."

Miguel Ríos analiza en este vídeo los elevados precios de conciertos con el de Beyoncé: "¿Por qué Beyoncé no va a ganar pasta? Lo frustrante es que haya mucha gente a la que le gusta y no puede verla, pero eso es el mercado, no soy yo".

Miguel Ríos sabe lo que es llenar estadios desde hace 40 años. Él, uno de los pioneros del rock en España, no ha sucumbido a la creencia de crear zonas vips con precios desorbitados y tiene una media de 50 o 60 euros de entrada.

"Ahora, el mejor espectáculo es con luces, sonido, imaginación, diseño...", reflexionó el artista en esta entrevista de hace unos años con Equipo de Investigación, donde explicó que ahora los conciertos "se ven de una forma tan masiva que puede que el contacto directo con el artista sea más difícil". "Se ha cosificado en pantallas gigantes y el ser humano queda muy reducido en el centro", aseguró.

Pero, ¿qué le parece que se paguen 3.000 euros por ver a Beyoncé en Barcelona? "O me pones el ejemplo con otras cosas o no puedo contestarte", aseguró Miguel Ríos, que explicó en el vídeo: "Por ejemplo, traer a una estrella de fútbol con lo que paga el tipo que va al campo de fútbol o no hay lugar". "¿Por qué no va a ser la música?, ¿por qué Beyoncé no va a ganar pasta?", se preguntó el artista, que respondió tajante: "Los frustrante es que haya mucha gente a la que le gusta Beyoncé y que no puede verla, pero eso es el mercado, no soy yo".

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de 2023 que laSexta ha vuelto a emitir este viernes.

