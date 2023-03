"En la televisión se ven películas de Disney y allí conocen a los Beatles", defendieron dos miembros de la Asociación de Amigos de Corea en un programa de Equipo de Investigación realizado en 2022 que laSexta ha vuelto a emitir este sábado.

En dicho trabajo analizaron la figura de Alejandro Caos de Benós, el catalán que ha llegado a ser una de las figuras más importantes del régimen de Kim Jong-Un en Corea del Norte. La Asociación de Amigos de Corea tiene un puesto en el Rastro de Madrid. Equipo de Investigación acudió al mismo para comprobar qué tipo de objetos ponen a la venta y cuál es su objetivo.

"Dar a conocer Corea a la gente", informó uno de los vendedores, quien no obstante reconoció que cualquier película occidental en la que aparezca un desnudo está prohibida en el país asiático. Si bien, ambos defendieron que no existe censura. "Lo más moderno y lo más comercial, hay muchas cosas que no, pero en la televisión de se ven películas de Disney y allí conocen a los Beatles", insistieron, como puedes observar en el vídeo sobre estas líneas.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2022 que laSexta ha vuelto a emitir este sábado.