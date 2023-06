Carlos Rodríguez, cerrajero forense, muestra cómo actúan los ladrones georgianos. Equipo de Investigación habló con él en un programa de 2015 que laSexta ha vuelto a emitir este sábado.

La técnica del 'bumping' hace únicos a los ladrones georgianos. No contaremos todos sus secretos para que nadie pueda imitarles.

"El ladrón llevaría una llave de 'bumping' y al meterla en la cerradura se ve que no abre, no gira. No obstante, con una herramienta específica realizan la técnica del 'bampeado' y la puerta ya se ha abierto", explica Rodríguez. Con solo dos golpes y "con poco ruido" es posible abrir una puerta blindada.

"Por lo que vemos, el típico ladrón de España usa técnicas menos sofisticadas. El ladrón del este está usando métodos que, prácticamente, no hacen ruido, no llaman la atención, son bastante efectivos si se saben utilizar bien", cuenta el experto.

Con esta técnica, los ladrones georgianos son tan eficaces que abren nueve de cada diez puertas por toda España

Arrasan en Sevilla con un centenar de asaltos en un mes. Son tantos robos, tan sofisticados, y en tan poco tiempo que la Policía no da abasto. "Les gustan los bloques altos donde vive mucha gente, el anonimato es más patente y pueden pasar desapercibidos", indica un agente de Policía Nacional

Según la Policía, el barrio sevillano de Triana es uno de los más castigados por los ladrones. Clase media, con suficiente dinero para comprar joyas, pero no tanto como para gastar en grandes medidas de seguridad.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2015 que laSexta ha vuelto a emitir este sábado.