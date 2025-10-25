Así reacciona un intermediario de ventas de Ozempic en el mercado negro al ser descubierto

"Te juro por Dios que no sé que producto es ese, no lo he visto en mi vida", dice el hombre a Equipo de Investigación sobre el afamado fármaco para adelgazar.

Ozempicse ha convertido en todo un aliado para aquellas personas que tienen dificultad para adelgazar, también para los que quieren hacerlo rápido. Aunque el boom de este fármaco, originariamente creado para tratar la diabetes tipo 2, también ha llegado hasta el mercado negro de medicamentos.

En Telegram los vendedores deOzempictratan de multiplicar su valor y ofertan diez inyecciones del medicamento al 2.200 euros. En un especial de Equipo de Investigación de 2024, el programa descubría que el vendedor en España es siempre el mismo y que reside en Valladolid.

Los reporteros se trasladan hasta la ciudad y dan con este vendedor. El hombre asegura no saber qué es Ozempic, pero cuando se le dice que, para comprar el medicamento, hay que hacer un Bizum a su nombre, se explica.

"A mi me llamó un señor y yo le pedí unas píldoras que me habían dicho que eran muy buenas para hacer ejercicio. Y yo le dije que no me lo podía permitir. Y me dijo, 'te voy a hacer millonario porque estás arruinado. Haz esto y cuando te llegue el dinero me lo mandas a esta cuenta y te doy un 20%", comenta.

"Yo pregunté en el banco, ¿esto es legal? Y dijo, 'pues sí'. Yo te juro por Dios que yo no sé que producto es ese, yo no lo he visto en mi vida", asegura. Al indicarle el reportero del programa que está participando de una actividad ilegal, el intermediario afirma que "yo no lo sabía, a mí no me lo han explicado". Cuando Equipo de Investigación intenta localizar al presunto vendedor, no coge el teléfono.

