Aumentan las estafas que llegan por el móvil: desde suplantar a la DGT a supuestos errores con una reserva

Mucha gente recibe SMS en los que se advierte de gestiones pendientes o errores en una reserva vacacional que pueden subsanarse fácilmente aportando una serie de datos. Pero, en realidad, el objetivo es robar estos datos y quitarnos el dinero.

El verano también trae consigo el aumento de las estafas en torno a la reserva de alojamientos vacacionales. Mucha gente, después de reservar un apartamento o un hotel, reciben un SMS en el que se señala que hay un problema con su reserva y que deben acceder a un enlace donde piden una serie de datos para subsanar ese error. "Es una trampa para quedarse con el dinero", expone Marina Valdés.

Esto no es un hecho aislado. Más Vale Tarde ha salido a la calle para conocer a personas afectadas por una de estas estafas. Una mujer cuenta que a una amiga suya le pasó a través de una aplicación para reservar alojamientos. "Instantáneamente hizo clic y le quitaron todo el dinero de la cuenta", expone.

Otra chica expone que ella ha recibido ese tipo de mensajes, pero afirmando que son de la DGT. "Ahora mismo no tengo coche y, por eso, sé que es mentira", indica. Leo Álvarez indica que estos casos "tienen un denominador común": "Siempre va a haber un contratiempo de última hora que tiene fácil solución".

Juan Manuel Medina indica que hay dos nuevas estafas que están empezando a llegar a los móviles: una en la que se expone que debemos renovar nuestra tarjeta sanitaria y otra en la que se hacen pasar por Policía Nacional avisando de que tenemos una citación con ellos.

El abogado señala que se debe desconfiar de cualquier comunicación recibida vía email o SMS. "Ninguna plataforma seria te va a pedir ningún tipo de dato ni te va a contactar ni por SMS ni por correo electrónico", indica Medina.

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