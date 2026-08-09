Edite, madre del presunto hijo ilegítimo de Julio Iglesias: "La justicia está hecha para los ricos"

Equipo de Investigación entrevistó en este vídeo a Edite, madre de Javier Santos, presunto hijo ilegítimo de Julio Iglesias. También con su abogado, que explicaba en qué punto se encontraba la demanda de paternidad.

La revelación de los 'Papeles de Pandora' sacó a la luz hasta 20 sociedades vinculadas a Julio Iglesias, 16 de ellas compartidas con su mujer, tal y como explicaba Jokin Castellón en el reportaje recuperado por 'Equipo de Investigación'.

Cada una de estas sociedades estaba relacionada con parte del patrimonio del cantante: desde viviendas y terrenos hasta embarcaciones y aviones. Doce de ellas figuraban como propietarias de inmuebles en Miami, con un valor conjunto que alcanzaría los 96 millones de euros.

Según la documentación analizada, muchas de estas sociedades llevaban las iniciales del artista o de su mujer, y Miranda Rijnsburger aparecía como directiva en 19 de ellas. Un bufete de abogados de Sevilla revisó los documentos filtrados en busca de posibles irregularidades dentro de la investigación relacionada con la demanda de paternidad presentada por Javier Santos.

'Equipo de Investigación' habló en este vídeo con Edite, madre de Santos, que durante años ha reclamado que su hijo sea reconocido por Julio Iglesias. "La justicia está hecha para los ricos, para los pobres no", afirmó, cuestionando por qué el cantante nunca se sometió a una prueba de ADN. "¿Cómo puede ser que no se haya hecho Julio Iglesias una prueba?", se preguntaba.

El abogado de Javier Santos, Fernando Osuna, defendía que su cliente obtuvo una sentencia favorable en primera instancia después de que varias pruebas de ADN realizadas con muestras de Julio José Iglesias determinaran una compatibilidad del 99%.

Sin embargo, Julio Iglesias recurrió la resolución ante la Audiencia Provincial de Valencia, que finalmente rechazó reabrir el procedimiento al considerar que el caso ya había sido juzgado décadas atrás.

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