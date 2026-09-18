Jalis de la Serna sentencia el protocolo de destrucción de cocaína de Luis Fernández: "Es chusco, chabacano, absolutamente amateur"

Jalis de la Serna, que ha presenciado una verdadera destrucción de droga por parte de la Policía, analiza para Equipo de Investigación las irregularidades en el protocolo que siguió Luis Fernández para la destrucción de la cocaína de la 'Operación Churruca'.

Asuntos Internos constata que, antes de su destrucción, el jefe de narcóticos de Valladolid, Luis Fernández, guardaba la cocaína de la 'Operación Churruca' en una caja fuerte de la comisaría. La droga permanece bajo su custodia y también las llaves.

Luis Fernández saca la droga de la caja fuerte, la introduce en una bolsa y la carga en su vehículo. A finales de julio, llega el momento de destruir la cocaína.

Álvaro Muñoz, periodista de 'El Norte de Castilla', explica que el inspector viaja a Asturias acompañado de otros dos compañeros del grupo estupefacientes, "que llevaban uno semanas y el otro no alcanzaba un año de antigüedad en el propio grupo. Cada uno va en un coche, aunque la droga que van a destruir siempre va en el maletero de Luis Fer".

"Me parece chusco, chabacano y una manera de operar absolutamente amateur y alejada de lo que yo he visto", afirma el periodista Jalis de la Serna, que en su programa 'Apatrullando' ha sido testigo de cómo se realiza una destrucción de droga. Para él, lo ocurrido en Asturias no se parece en nada al protocolo habitual.

Durante todo el trayecto, la cocaína permanece bajo el control de Luis Fernández. Según apunta Álvaro, "supuestamente esa droga no se llegó a destruir". En este sentido, afirma que los compañeros de Fernández aseguran que no llegan a ver si el maletero estaba vacío, si bien "confirman y reafirman de que todo lo que echaron al horno era la droga supuestamente de la Churruca".

Luis Fernández firma el acta, pero nadie comprueba el peso de la droga destruida.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.

*Puedes ver el programa completo de Equipo de Investigación 'Operación Garbanzo Negro' en atresplayer.